تصعيد في الجنوب: غارات وقصف مدفعي يطال عدة بلدات.. وإطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل

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في آخر التطورات الميدانية جنوبا، تم قبل ظهر اليوم الخميس اطلاق مسيّرات من جنوب لبنان باتجاه الاراضي المحتلة وحاولت الطائرات الحربية الإسرائيلية التصدي لها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية انه تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان على مناطق عسكرية في "إسرائيل".إلى ذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي اطراف كفرشوبا وكفرحمام وبلدة العديسة.كما تعرضت مدينة الخيام لقصف مدفعي إسرائيلي.وكان الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ صباح اليوم الخميس غارة بمسيّرة على حي المعاقب في بلدة حولا استهدفت منزلا ما أدى إلى استشهاد شخص، وغارة أخرى على محيط بلدة راميا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة بواسطة مسيّرة استهدفت أرضًا مفتوحة في بلدة عيترون من دون وقوع إصابات.إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي انه استهدف ليلا مواقع لحزب الله في شيحين وشبعا جنوبي لبنان .