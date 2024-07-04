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لبنان

"حزب الله" يعلن استهداف موقع ‏بياض ‏بليدا بصاروخ بركان

Lebanon 24
04-07-2024 | 07:07
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صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من قبل ظهر يوم الخميس 04-07-2024 موقع ‏بياض ‏بليدا بصاروخ بركان".
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