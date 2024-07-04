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لبنان

لم تعرف أسبابه بعد... حريق ضخم في الوزاني

Lebanon 24
04-07-2024 | 08:27
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اندلع حريق ضخم في الوزاني عند مشروع الثمار بحسب مندوبة "لبنان 24".

ولم تحدد أسباب الحريق بعد.
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حريق

الوزاني

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