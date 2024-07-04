مقدمات نشرات الاخبار المسائية

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مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انجولة جديدة من التصعيد على الجبهة الجنوبية أشعلتها عودة العدو الإسرائيلي إلى أسلوب الإغتيالات التي طال آخرها القيادي في المقاومة محمد نعمة ناصر.وعلى ما أعلن في كيان العدو فإن بنيامين نتنياهو شخصيا أعطى الضوء الأخضر للمؤسسة الأمنية والجيش للقيام بالإعتداء.غداة هذا الإغتيال غرق كيان الإحتلال في حال تأهب قصوى ترقبا لرد المقاومة القاسي وهو ما حصل.فقد حول المقاومون أجواء وأرض الشمال الفلسطيني والجولان السوري المحتلين إلى بقعة تحت سيطرتهم على مدى ساعة من الوقت.أكثر من مئتي صاروخ من مختلف الأنواع استهدفت خمس ثكنات للعدو فيما كانت أسراب من المسيرات الإنقضاضية تهاجم سبعة أهداف أخرى هي ثكنات وقواعد ومقرات عسكرية.هذا المشهد الميداني وصفه الإعلام العبري على أنه أحداث خطيرة وساعات صعبة في الشمال.ورغم الحصار الإعلامي الذي تفرضه سلطات الإحتلال تبين أن الهجمات طالت مناطق لم تستهدفها المقاومة من قبل وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف الجنود والمستوطنين فضلا عن إصابات مباشرة طالت أهدافا عسكرية ومنشآت حيويةوبنتيجة الهجمات شلت الحياة كليا في مستوطنات الشمال وهي مشلولة أصلا إلى حد بعيد منذ أشهر.وفي الجانب اللبناني استهدفت الإعتداءات الإسرائيلية بلدات حدودية عدة حيث سقط شهيد في حولا وجريحان في كفرشوبا.التصعيد بين لبنان وكيان الإحتلال حضر في المحادثات التي أجراها الموفد الأميركي آموس هوكستين في باريس.لكن معلومات قليلة توفرت بشأن حصيلة الإجتماع الذي أسفر عن اتفاق على مواصلة التنسيق بين الولايات المتحدة وفرنسا من أجل منع توسع الحرب.واليوم طالبت حركة أمل المجتمع الدولي بكبح جماح العدوانية الإسرائيلية وقالت إن كل حركي معني بأن يكون فدائيا للدفاع عن حدود الأرض المقدسة إلى جانب كل مقاوم مخلص لأرضه ووطنه.وأعلنت الحركة في بيان أصدرته هيئة الرئاسة لمناسبة يوم شهيد أمل أن يدها ممدودة باتجاه أي مسعى يفضي لإنجاز استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية وفقا لقواعد الدستور وتحت قبة المجلس النيابي.وفي الإستحقاقات الوطنية الأخرى التي لا تقل أهميةتجاوز لبنان بنجاح كبير إمتحانات الشهادة الرسمية على كافة الأراضي اللبنانية بما فيها الجنوب في إنجاز تربوي غير مسبوق يحفظ مستقبل التعليم للطلاب اللبنانيين و يضع إسم وزارة التربية والوزير عباس الحلبي على لوائح الشرف الوطنيةوتحت قبة الثوابت التي تتمسك بها المقاومة الفلسطينية في غزة تسلمت تل أبيب من الوسطاء رد حماس على مقترح التهدئة وقالت إنها تدرسه وأكدت أن هذا الرد يسمح بالتقدم ويشكل أرضية للمفاوضات.وسيعقد نتنياهو مساء اليوم اجتماعا مع بعض وزرائه للبحث في هذا الموضوع ويفترض أن يحصل أيضا اتصال بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي فيمن جديد: الجنوب يشتعل. فاغتيال القيادي في حزب الله محمد نعمة ناصر، قلب المشهد الميداني كليا، وأعاد المنطقة الحدودية الى دائرة الحماوة.الاستهدافات الاسرائيلية استؤنفت بقوة، وتركزت على بلدات لبنانية عدة، وقد رد الحزب بقصف عدد من المستوطنات والمواقع الاسرائيلية.اللافت ان عودة الحماوة على جبهة الجنوب تزامنت مع الاجتماعات التي يعقدها المبعوث الاميركي اموس هوكستين في باريس مع كبار المسؤولين الفرنسيين بقصد استعادة الهدوء في الجنوب.فهل في الامر رسالة الى الاميركيين والفرنسيين فحواها ان الواقع في الميدان يختلف عن الوضع في الاروقة الديبلوماسية؟الحماوة الميدانية في لبنان تقابلها حماوة انتخابية في اوروبا. اليوم توجه البريطانيون الى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات تشريعية لها اهمية استثنائية في تاريخ بريطانيا، وهو ما ينطبق ايضا على الانتخابات التسريعية التي تحصل الاحد في فرنسا.اما ايران فموعدها مع الحسم الانتخابي غدا، عبر انتخابات رئاسية تشهد تنافسا قويا بين المحافظين والاصلاحيين.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنارشقبل ان يرتد اليهم وهمهم بانجاز ميداني، الهبهم الحاج او نعمة ناصر بدمائه كما كان يحرقهم بنيرانه ..على أكف الرفاق الذين علمهم او شاركهم فنون الجهاد، رفع القائد المقدام الذي ما برح الميدان، وما اختبأ خلف سني العمر من القدر الذي يهواه، شهادة على طريق القدس، التي هي طريق النصر القريب باذن الله ..مشى رحلته الاخيرة من الضاحية الجنوبية الى حداثا، ليكون من السابقين الواصلين، وحسن اولئك رفيقا ..وقبل ان تحتضنه الارض التي احب اجزل رفاقه وابناؤه ومحبوه بعضا من القصاص، صليات زاخرة من الصواريخ والمسيرات هزت اربع عشرة قاعدة وموقعا عسكريا صهيونيا على مساحة شمال فلسطين المحتلة، من الساحل حتى جنوب طبريا، ومن صفد الى جبل حرمون، في عملية مشتركة بين القوتين الصاروخية والجوية في المقاومة الاسلامية، ردا على الجريمة التي لن ينتهي الرد عليها الا بنصر غزة واهلها على العدوان ..فهذه الجبهة التي ابدع فيها الشهيد القائد ابو نعمة ورفاقه ستبقى قوية ومشتعلة، كما اكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، والمقاومة لا تسقط لها راية ولا تختل لها جبهة، والعدو مشرف على هزيمة مدوية خلال ايام واسابيع بحسب السيد صفي الدين ..هزيمة سيتجرعها الهاربون الى الامام بفعل صبر اهل غزة وصمود مقاومتهم في شتى الميادين، لا سيما التفاوضية منها. فاليوم عاد الحديث عن مسار ايجابي بعد تحديث الورقة الاميركية بما يراعي الثوابت الفلسطينية القائمة على وقف العدوان وعودة النازحين واعادة اعمار غزة ..وبعد استنفاد الخيارات واحكام المقاومة بربط الجبهات من غزة الى الضفة المشتعلة وجنوب لبنان، والاسناد اليمني العراقي، فان الوقت وضع المحتل امام مفترق طرق صعب، حتى سرب الاعلام العبري عن أن الاجهزة الامنية والجيش كما وزيره يوآف غالنت يرون فرصة لتحقيق اختراق في مفاوضات صفقة التبادل، لان ثمن رفضها سيكون خسارة المزيد من الاسرى لدى حماس، وربما تصعيدا آخر على جبهة لبنان. وهو ما يخشاه الصهاينة على شتى المستويات، ويفصح عنه كل يوم كبار الجنرالات...مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سيكوة جديدة تفتح اليوم لامكان تحقيق هدنة بين إسرائيل وحماس. بحسب مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن اجتماعا سيعقد هذا المساء لمجلس الوزراء الأمني لبحث موقف حماس من اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، هذا فيما اعلن نتنياهو ارسال وفد الى القاهرة للبحث في تفاصيل الصفقة.رد حماس هو على مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن الإفراج عن نحو 120 رهينة محتجزة في غزة ووقف إطلاق النار في القطاع. فيما تقول حماس إن أي اتفاق لا بد أن ينهي الحرب ويؤدي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.تأتي هذه التطورات في ظل حماوة عسكرية على الجبهة مع لبنان. حزب الله أطلق اليوم أكثر من مئتي صاروخ وسربا من الطائرات المسيرة على عشرة مواقع عسكرية إسرائيلية، ردا على مقتل أحد قيادييه، فيما هدد هاشم صفي الدين المسؤول في حزب الله بمهاجمة مواقع جديدة داخل إسرائيل. تأتي هذه التطورات متزامنة مع المحادثات التي أجراها آموس هوكستين في باريس.في سياق تطورات الأنتخابات في العالم، دخلت إيران، بدءا من صباح اليوم فترة الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع غدا الجمعة، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية ال14، لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين المرشحين: الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديدالبركان كان ثقيلا اليوم على جنود الاحتلال في الجليل فيما تولت صواريخ الكاتوشيا معالجة مواقع في الجولان واخفقت كل محاولات الاستنفار في التصدي للهجوم وشوهدت طائرات العدو تنقل الجرحى والقتلى من الميدان، فيما اعلن الجيش الاسرائيلي مقتل نائب قائد سرية في معارك الشمال جراء صاروخ أطلق من لبنان . مئات الصواريخ , أسراب من المسيرات، ومستوطنات تحت النار , كلها ثأرا لاستشهاد " العزيز" على المقاومة محمد نعمة ناصر.وشيع ناصر مرفوعا على الصواريخ من الضاحية الجنوبية الى بلدته حداثا، وفي رحلته الاخيرة اعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله" هاشم صفي الدين أن سلسلة الردود تستهدف مواقع جديدة لم يكن يظن العدو أنها ستصاب، والمؤكد أن الإصابات كثيرة بين قتلى وجرحىوفي رسالة للعدو الاسرائيلي توجه صفي الدين بالقول إن "هذا الاغتيال لا يعطيك أي ميزة عسكرية ولا يحتسب لك إنجازا بينما الانجاز هو ما حققه القائد ابو نعمةوارتفاع منسوب النار بين جبهتي شمال وجنوب لم يكسر التوازن القائم لا بل إن حكومة اسرائيل بدت في تأهب لاستنئاف التفاوض من المسافة صفر ، حيث وافق نتنياهو على سفر الفريق المفاوض للمشاركة في جولة محادثات جديدة مع الوسطاء لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وذلك على ضوء رد الحركة الايجابيوينظر الى مفاوضات الدوحة بالكثير من الاهتمام والترقب خلال الساعات المقبلة لما له من تبعات ايضا على جبهة جنوب لبنان ، وقد أبلغ نتنياهو قراره استنئناف التفاوض الى الرئيس الاميركي جو بايدن اليوم، لكنه اكد له في المقابل انه لن ينهي الحرب الا بعد تحقيق جميع اهدافها ومع ارسالها وفدا الى قطر لارساء حلول بشأن صفقة الاسرى ووقف اطلاق النار، فإن اسرائيل أقدمت على اوسع مشروع استيطان منذ بدء الحرب وأضفت شرعية على ثلاث بؤر استيطانية بما يوزاي خمسة الاف وثلاثمئة منزل على اراضي الضفة الغربية . وينسف هذا كل التوجهات الدولية الاوروبية لارساء مفاهيم حل الدولتين . ولعنة الحرب ستحل الليلة على بريطانيا العظمى التي سيقسط فيها المحافظون ويتقدم حزب العمال كمن يحتل دولا ..وبانتشار واسع . وهي الخسارة المدوية للمحافظين في الدولة التي غابت عنها الشمس .. فخرجت بداية من الاتحاد الاوروبي وانعزلت وراء قرار البركزت ثم توالت الانهيارات السياسية والاقتصادية على صناع الخروج من اوروبا . وبلغة صناديق الاقتراع فإن ايران تخوض ايضا جمعة صراع انتخابي بين المحافظين والمعتدل الوحيد حيث يصوت الايرانيون غدا الجمعة، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتواجه فيها المرشحان الإصلاحي مسعود بزشكيان والمتشدد سعيد جليلي.فهل ستعطي ايران الفرصة للاصلاح ؟ ام ستحافظ على التشدد مترقبة صناديق اميركا في الخريف المقبل؟. (الوكالة الوطنية)