نصار: الطلبات للمهرجانات ارتفعت 30 % عن العام الماضي

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أطلقت لجنة مهرجانات غلبون السياحية بالتعاون مع المجلس البلدي برنامجها السياحي لهذا العام خلال مؤتمر صحافي اقيم في DOMAINE ST GABRIEL برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار وحضوره. ويبدأ المهرجان في ٣١ الحالي بحفلة مخصصة للاطفال و 2 - 3 آب تنظم حفلتان موسيقيتان بإدارة المايسترو هاروت فازليان.حضر المؤتمر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا ، ادوار الحواط ممثلا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط ، قنصل لبنان في توغو نديم باسيل، نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل رئيس بلدية المنصف خالد صدقة، رئيس بلدية غلبون ايلي جبرايل واعضاء المجلس البلدي، رئيس بلدية اهمج نزيه ابي سمعان، نقيب مستوردي المشروبات الروحية ميشال رميا، رئيس المركز الاقليمي للدفاع المدني في قضاء جبيل مخول بو يونس، المحامي فراس رفيق ابي يونس، رئيسة لجنة المهرجانات ندى عاد والاعضاء، اعلاميون ومدعوون.واشار نصار الى ان "برنامج هذا الصيف في غلبون غني ثقافيا"، منوها "بالجهود التي بذلها رئيس البلدية الاستثناني من اجل الوصول بغلبون الى بلدة نموذجية". وقال: "عدد الطلبات التي قدمت لوزارة السياحة هذا العام زادت عن العام الماضي 30 بالمئة وهذا ما يدفعنا الى الامل بوطننا، والشعار الذي اطلقناه هذا العام " مشوار رايحين مشوار " هو مشوار الصمود والمقاومة لكي نبقى في وطننا".أضاف: "في الاشهر الستة الاولى من هذا العام وصل عدد الوافدين الى لبنان 2,997,725 مقارنة مع السنة الماضية 3,185,000 بتراجع واحد بالالف فقط، فصحيح ان عدد الوافدين الاجانب تراجع انما عدد اللبنانيين المنتشرين الى زيادة وهذا اكبر مؤشر على ان اللبناني في العالم متعلق بوطنه ويرغب بزيارته سنويا ، فهذا هو التحدي الكبير والصمود".وجدد دعوته لنواب الامة وبخاصة للنائبين سيمون ابي رميا وزياد الحواط "للتوافق سريعا على انتخاب رئيس للجمهورية وفرض على الاحزاب التي ينتمون اليها هذا الموضوع لان التاريخ سيحاسبنا اذا ما كانت الخلافات القائمة تستأهل التضحية بالامور الوطنية".في الختام كانت كلمة للمايسترو فازليان، وتذوق الحضور أجود أنواع النبيذ الذي تنتجه Domaine St. Gabriel من دوالي العنب الغلبوني.