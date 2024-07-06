قصفٌ يطال البقاع واستهداف سيارة.. هذه الصور الأولية

أفادت المعلومات عن استهداف طائرة مُسيرة إسرائيلية لسيارة في منطقة شعث البقاعية.

وبحسب المصادر، فإنَّ غارة استهدفت سيارة من نوع "رابيد" وقد تحدثت المعلومات عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى.