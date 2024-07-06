Advertisement

لبنان

فيديو نادر من بيروت عمره 50 عاماً.. مشاهد لم ترونها من قبل!

Lebanon 24
06-07-2024 | 16:04
A-
A+
Doc-P-1219962-638559045374938139.jpg
Doc-P-1219962-638559045374938139.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صفحة "أرشيف لبنان"، مقطع فيديو يوثق مشاهد نادرة جداً لبيروت وأحيائها خلال حقبة ستينيات القرن الماضي.
 
وأظهر الفيديو لقطات من الجو لمدينة بيروت، بالاضافة إلى مشاهد أخرى من أحيائها وشوارعها لاسيما الحمرا والرملة والبيضا.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
لبنانيّون يجدون أنفسهم في رفح وأشخاص آخرون في بيروت بدلاً من قبرص.. كيف يحصل ذلك؟
lebanon 24
07/07/2024 11:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
في حال اندلاع حرب مع لبنان.. إليكم آخر ما قاله العدوّ الإسرائيليّ عن بيروت
lebanon 24
07/07/2024 11:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يقول إنه في حالة الحرب مع لبنان سيكون الأمر صعبا في إسرائيل ولكن الأمر في بيروت سيكون أكثر صعوبة بمئة مرة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/07/2024 11:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري عاد إلى لبنان.. وهذا ما أعلنه من مطار بيروت
lebanon 24
07/07/2024 11:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بيروت

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-07-07
03:30 | 2024-07-07
03:25 | 2024-07-07
03:00 | 2024-07-07
02:41 | 2024-07-07
02:30 | 2024-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24