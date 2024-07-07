ماذا "دمّر" الحزب صباح اليوم؟

أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، تنفيذ عمليّة جديدة ضد موقع إسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلّة.

وذكر الحزب أنّه استهدف عند الساعة 8.45 صباحاً، التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى تدميرها.