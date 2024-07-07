أعلن "حزب الله" في بيان اليوم الاحد، استهداف جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا.





وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصدٍ ‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا وعند وصولهم إلى الدشم المحددة في ‏نقطة المقتل، استهدفناها يوم الأحد 7/7/2024 بالصواريخ الموجهة ‏وأصابناها بشكلٍ مباشر واندلعت النيران فيها وأوقعنا جنود العدو بين قتيلٍ وجريح".‏

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