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لبنان

عمليتان جديدان لـ"الحزب".. اليكم ما استهدفه بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
07-07-2024 | 08:05
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أعلن "حزب الله" في بيان اليوم الاحد، استهداف جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا.


وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصدٍ ‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا وعند وصولهم إلى الدشم المحددة في ‏نقطة المقتل، استهدفناها يوم الأحد 7/7/2024 بالصواريخ الموجهة ‏وأصابناها بشكلٍ مباشر واندلعت النيران فيها وأوقعنا جنود العدو بين قتيلٍ وجريح".‏
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ذلك، أعلن "الحزب" استهداف موقع ‏بياض بليدا عند الساعة (14:45) من بعد ظهر يوم الأحد 07-07-2024 بالأسلحة الصاروخية، مشيرا الى انه حقق إصابةً مباشرة.‏
 

 
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