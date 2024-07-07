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لبنان

على دفعتين... خرق جدار الصوت في أجواء الجنوب

Lebanon 24
07-07-2024 | 10:09
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نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي  قرابة الرابعة والنصف من عصر اليوم خرقا لجدار الصوت وعلى دفعتين في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو منخفظ محدثا دويا قويا .

كما سمعت في وقا سابق أصوات دوي انفجارات في اجواء مدينة صيدا ومعظم المناطق الجنوبية، تبين أنها ناجمة عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي لجدار الصوت على مستويات منخفضة.
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