على دفعتين... خرق جدار الصوت في أجواء الجنوب

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الرابعة والنصف من عصر اليوم خرقا لجدار الصوت وعلى دفعتين في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو منخفظ محدثا دويا قويا .



كما سمعت في وقا سابق أصوات دوي انفجارات في اجواء مدينة صيدا ومعظم المناطق الجنوبية، تبين أنها ناجمة عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي لجدار الصوت على مستويات منخفضة.

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