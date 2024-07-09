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لبنان

تُوفيت... ما الذي حدث مع إحدى الفتيات داخل منزلها؟

Lebanon 24
09-07-2024 | 10:00
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تعرّضت فتاة سوريّة لصعقة كهربائية داخل منزلها في بلدة كفرشلان - الضنية.
 
ونُقِلَت الفتاة على الفور إلى المستشفى، لكنها ما لبثت أنّ فارقت الحياة.
 
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الضنية

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