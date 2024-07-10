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لبنان

بلدية طرابلس اثنت على مؤازرة الجيش وقوى الأمن خلال تنفيذ خطة النهوض بالمدينة

Lebanon 24
10-07-2024 | 09:22
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 شكر رئيس بلدية طرابلس رياض يمق وأعضاء المجلس البلدية طرابلس وأعضاء المجلس البلدي "الجيش وقوى الأمنية الذين واكبوا عملية تنفيذ خطة النهوض بالمدينة وإزالة المخالفات والتعديات"، وقالوا في بيان: "متابعة لخطة النهوض الإقتصادي والإنمائي التي سبق وأقرها المجلس البلدي في العام 2017 وتعسرت أثر جائحة كورونا والأزمة الإقتصادية وما تبعها من إنهيار في العملة الوطنية. يعرب رئيس البلدية وألاعضاء عن تأيدهم ودعمهم الكامل لإزالة كل المخالفات والتعديات الحاصلة على الأملاك العامة وأملاك الغير التي إنطلقت من محيط مجرى نهر ابو علي وستشمل كل احياء مدينة طرابلس دون إستثناء".

واثنوا على "المؤازرة الحازمة التي تتولاها قيادة الجيش وعناصره ومديرية المخابرات وقيادة قوى الأمن الداخلي وعناصرها، لجهاز شرطة البلدية ومصلحة الهندسة في بلدية طرابلس"، مؤكدين أن "هذه الخطوة الرائدة ستعود بالفائدة والنفع على جميع المواطنين"، شاكرين بإسم رئيس وأعضاء مجلس البلدية قيادة وعناصر ومديرية المخابرات في الجيش وقيادة وعناصر قوى الأمن الداخلي الذين كانوا دوماً الى جانب أهلنا ولم يترددوا في بذل الغالي والنفيس لراحة المواطنين".

 

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