بيانٌ جديد.. ماذا قصف "حزب الله" هذا المساء؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية جديدة ضد الجيش الإسرائيلي.

وذكر الحزب أنه استهدف مبانٍ يتموضع فيها جنود العدو في مُستعمرة شتولا، موضحاً أن تلك العملية جاءت رداً على استهداف العدو القرى الجنوبية لاسيما بلدتي طيرحرفا والطيبة.