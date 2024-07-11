سقوط بقايا صاروخ اعتراضي على سطح منزل في شقرا... وقصف اسرائيلي يطال هذه البلدات (فيديو)

قـصف العدو الاسرائيلي بمدفعيته، اليوم الخميس، أطراف بلدات: حولا، وادي السلوقي، وعيترون، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".







وانفجر صاروخ اعتراضي بين بلدتي بليدا وميس الجبل ما تسبب باندلاع حريق في المنطقة. كما سقط صاروخ اعتراضي على سقف احد المنازل ببلدة شقرا. واستهدف القصف المدفعي الفوسفوري اطراف بلدة ميس الجبل الجنوبية والشرقية، كما انفجر عدد من الصواريخ الاعتراضية في اجواء البلدة والجوار.وانفجر صاروخ اعتراضي بين بلدتي بليدا وميس الجبل ما تسبب باندلاع حريق في المنطقة.كما سقط صاروخ اعتراضي على سقف احد المنازل ببلدة شقرا.

سقوط بقايا صاروخ اعتراضي على سقف احد المنازل في بلدة شقرا#lebanon24 pic.twitter.com/3Zj6YlLbb1 — Lebanon 24 (@Lebanon24) July 11, 2024 Advertisement

وأعلن الجيش الإسرائيلي سقوط عدد من الطائرات المسيرة في منطقة الجليل الغربي عبرت الأراضي اللبنانية.

الى ذلك، تتعرض اطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب ومنطقة البطيشية خراج بلدة الضهيرة لقصف مدفعي من عيار 155 ملم ، وسط تحليق لطائرات استطلاعية ومسيرة معادية في الاجواء. وقد ادى القصف على منطقتي الناقورة وعلما الشعب إلى اندلاع النيران في الاحراج وبساتين الزيتون حيث تعمل فرق الدفاع المدني على إخمادها.

وقصف العدو الاسرائيلي، صباح اليوم، بمدفعيته محيط بلدة كفرشوبا.



كما استهدف القصف الاسرائيلي، فجرا، أطراف بلدات: الناقورة، جبل اللبونة، علما الشعب، طيرحرفا، الضهيرة وعيتا الشعب.



ونجا عدد من الرعاة من قصف مدفعي معاد في تلة السدانة بين كفرشوبا والهبارية.