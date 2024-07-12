جريحان في حادث سير على طريق عام زوق مصبح

أدى حادث تصادم بين سيارتين فجر اليوم على طريق عام زوق مصبح كسروان إلى إصابة شخصين بجروح مختلفة.

وسارعت الى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني ونقلتهما الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية.