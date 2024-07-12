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لبنان

جريحان في حادث سير على طريق عام زوق مصبح

Lebanon 24
12-07-2024 | 03:47
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أدى حادث تصادم بين سيارتين فجر اليوم على طريق عام زوق مصبح كسروان إلى إصابة شخصين بجروح مختلفة.
وسارعت الى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني ونقلتهما الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية.
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