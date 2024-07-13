مواجهة جوية عند حدود لبنان.. طائرات إسرائيلية تحاول اعتراض مُسيرات!

تحدثت مصادر ميدانية في جنوب لبنان، اليوم السبت، عن إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنة نهاريا الإسرائيلية.

بدورها، قالت قناة "الميادين" إنّ طائرة حربية إسرائيلية ألقت بالونات حرارية إثر عملية خرق جوي حصلت من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وتوازياً مع ذلك، أفادت قناة "المنار" بأنّ طائرات حربية إسرائيلية حاولت اعتراض مُسيرات أطلقت من لبنان في أجواء الجليل الغربي المحاذي للحدود مع لبنان.

في غضون ذلك، ذكرت معلومات أخرى أن مستوطنة شلومي القريبة من الحدود، تعرضت لقصفٍ صاروخي مصدره لبنان.