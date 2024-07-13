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لبنان

بصواريخ "فلق"... إليكم ما قصفه "حزب الله"

Lebanon 24
13-07-2024 | 09:52
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف انتشاراً لجنود العدوّ الاسرائيليّ في محيط ثكنة بيت هلل بصواريخ "فلق" وحقق إصابات مباشرة".
 
 
وأشار إلى أنّه استهدف أيضاً "إنتشاراً لجنود العدوّ الاسرائيليّ في محيط موقع معيان ‏بصواريخ "فلق" وحقق إصابات مباشرة".
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كما أفاد "الحزب" أنّه "استهدف مبان يستخدمها جنودّ العدوّ الإسرائيليّ في مستعمرة مرغليوت بالأسلحة المناسبة، وأصابها إصابة مباشرة وأوقع فيها إصابات مؤكدة".

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