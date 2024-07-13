بصواريخ "فلق"... إليكم ما قصفه "حزب الله"

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف انتشاراً لجنود العدوّ الاسرائيليّ في محيط ثكنة بيت هلل بصواريخ "فلق" وحقق إصابات مباشرة".

وأشار إلى أنّه استهدف أيضاً "إنتشاراً لجنود العدوّ الاسرائيليّ في محيط موقع معيان ‏بصواريخ "فلق" وحقق إصابات مباشرة".

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