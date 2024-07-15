رسمياً.. رئاسة الحكومة تعلن موعد جلسة مجلس الوزراء (صورة)

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يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة 8.30 صباح يوم الخميس الواقع فيه 18/7/2024 في السراي الكبير، وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بطلب وزارة الدفاع الوطني تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية ليتم الحاق الناجحين منهم في المباراة التي أجريت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 7/8/2023.