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لبنان

رسمياً.. رئاسة الحكومة تعلن موعد جلسة مجلس الوزراء (صورة)

Lebanon 24
15-07-2024 | 11:44
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يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة 8.30 صباح يوم الخميس الواقع فيه 18/7/2024 في السراي الكبير، وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بطلب وزارة الدفاع الوطني تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية ليتم الحاق الناجحين منهم في المباراة التي أجريت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 7/8/2023.
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