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لبنان

جبهة الجنوب مُشتعلة... اليكم آخر المستجدات

Lebanon 24
18-07-2024 | 03:20
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قام العدو الاسرائيلي، صباح اليوم، بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الوزاني، واستهدف منطقة قطمون في أطراف بلدة رميش بقذيفتي هاون، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

الى ذلك، قصف العدو بلدة شيحين بصاروخ موجه.
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كما استهدف العدو سيارة رابيد في بلدة جبال البطم في قضاء صور عبر غارة من طائرة إسرائيلية مسيّرة، ونقل الدفاع المدني الاصابات جراء الغارة.


واستهدف القصف المدفعي المتقطع ليلا، بلدة عيتا الشعب، بحسب "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
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