هجوم جوي جديد.. مسيرات "الحزب" الانقضاضية تضرب قاعدة عسكرية مهمة

أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم الخميس، أنه شنّ هجوماً جوياً بِسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون.





وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الإعتداءات والإغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي غزة (البقاع الغربي) وجبال البطم ‏الجنوبية، شَنَّنا يوم الخميس 18-07-2024 هجوماً جوياً بِسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، حيث أصابتها ‏بِدقة وحققت فيها إصابات مؤكدة".‏

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