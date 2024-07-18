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لبنان

هجوم جوي جديد.. مسيرات "الحزب" الانقضاضية تضرب قاعدة عسكرية مهمة

Lebanon 24
18-07-2024 | 12:11
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أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم الخميس، أنه شنّ هجوماً جوياً بِسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون.
 

وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الإعتداءات والإغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي غزة (البقاع الغربي) وجبال البطم ‏الجنوبية، شَنَّنا يوم الخميس 18-07-2024 هجوماً جوياً بِسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، حيث أصابتها ‏بِدقة وحققت فيها إصابات مؤكدة".‏
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