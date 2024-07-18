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لبنان

أبو زيد: حمى الله الجنوب ولبنان

Lebanon 24
18-07-2024 | 16:57
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علّق النائب السابق أمل أبو زيد على الغارة الاسرائيلية الليلة على الجنوب، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "يتمادى العدو الاسرائيلي في عدوانه على الجنوب وشهدت بلدة الجميجمة الآمنة ضربة موجعة الليلة سقط نتيجتها شهداء وجرحى، كل التعازي والمواساة للشهداء وأهاليهم وكل التضامن مع المصابين وعائلاتهم، حمى الله الجنوب ولبنان".
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