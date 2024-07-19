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لبنان

صواريخ من جنوب لبنان... وانفجارات تهزّ إسرائيل

Lebanon 24
19-07-2024 | 05:21
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع أصوات انفجارات في شمالي فلسطين المحتلة.
 
 
وأوضحت أنّ أصوات الإنفجارات ناتجة عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان في اتّجاه الجليل.
 
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وفي السياق، قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن سقوط صواريخ في مستوطنة المطلة.
 
 
 
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