صواريخ من جنوب لبنان... وانفجارات تهزّ إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع أصوات انفجارات في شمالي فلسطين المحتلة.

وأوضحت أنّ أصوات الإنفجارات ناتجة عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان في اتّجاه الجليل.

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وفي السياق، قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن سقوط صواريخ في مستوطنة المطلة.