السنيورة عن قرار المحكمة الدولية: تاريخي وينصف الشعب الفلسطيني

أشاد الرئيس فؤاد السنيورة بالموقف الذي صدر بالأمس عن محكمة العدل الدولية، والذي اعتبرت فيه إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها الاحتلالي لاراضي فلسطين المحتلة منذ العام 1967.

وقال: "إن هذا القرار التاريخي الصادر أمس ينصف الشعب الفلسطيني دوليا وانسانيا وسياسيا، ويؤيد نضالاته التاريخية لاستعادة ارضه ويضع حدا لممارسات الاحتلال ويضع إسرائيل تحت مجهر المراقبة الدولية والإنسانية المطلوبة لكي يتوقف وينتهي الاحتلال والتمييز والفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع: "التحدي الان امام المجتمع الدولي كيف يتحول هذا القرار الى عمل تنفيذي بعد كل هذه الابادات الجماعية حتى نحول دون استمرار جرائم إسرائيل وعدوانها المستمر من دون انقطاع او توقف في غزة وباقي الأرضي الفلسطينية المحتلة.

وختم السنيورة: "من لبنان نتوجه بالتحية لمواقف وإجراءات المحكمة الدولية التي ناصرت الحق ووقفت في وجه الباطل من دون تردد او وجل".