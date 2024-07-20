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لبنان

"الحرب أصبحت وشيكة".. ماذا أعلن وزيرٌ إسرائيلي بشأن لبنان؟

Lebanon 24
20-07-2024 | 11:14
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أطلق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، تهديداتٍ جديدة باتجاه لبنان، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار في غزة لن يمنع الحرب مع "حزب الله".
 
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وفي تصريح له عبر صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قال كاتس إن "الحرب الشاملة أصبحت وشيكة للغاية، فيما طريقة منعها هي الضغط على إيران"، وقال: "80% من قوتنا الجوية لا تستخدم وإذا لم تقم إيران بسحب حزب الله من حافة الهاوية فسنستخدمها".
 
وأردف: "إسرائيل لن تقبل بالهدوء مقابل الهدوء وأشك في إمكانية إقناع حزب الله بسحب قواته. إن ذلك سيحدث إما من خلال ردّ عسكريّ إسرائيلي أو إذا أمرته إيران بالانسحاب".
 
وأكمل: "لا نريد الحرب لأننا لا نريد أي شيء في لبنان ولكن إذا اندلعت فلن تكون كما في غزة".


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