"الحرب أصبحت وشيكة".. ماذا أعلن وزيرٌ إسرائيلي بشأن لبنان؟

أطلق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، تهديداتٍ جديدة باتجاه لبنان، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار في غزة لن يمنع الحرب مع "حزب الله".

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وفي تصريح له عبر صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قال كاتس إن "الحرب الشاملة أصبحت وشيكة للغاية، فيما طريقة منعها هي الضغط على إيران"، وقال: "80% من قوتنا الجوية لا تستخدم وإذا لم تقم إيران بسحب حزب الله من حافة الهاوية فسنستخدمها".

وأردف: "إسرائيل لن تقبل بالهدوء مقابل الهدوء وأشك في إمكانية إقناع حزب الله بسحب قواته. إن ذلك سيحدث إما من خلال ردّ عسكريّ إسرائيلي أو إذا أمرته إيران بالانسحاب".

وأكمل: "لا نريد الحرب لأننا لا نريد أي شيء في لبنان ولكن إذا اندلعت فلن تكون كما في غزة".



