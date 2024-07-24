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لبنان

أمن الدولة تكشف على المولّدات في بيروت... وتنبيهات إلى المخالفين

Lebanon 24
24-07-2024 | 04:54
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قامت مديريّة أمن الدّولة في بيروت، وبالتنسيق مع الدّوائر المختصّة، بإجراء كشوفات على الشركات والمؤسّسات والمولّدات الخاصّة في العاصمة، بهدف إلزام أصحابها تركيب فلاتر، وفقاً للشّروط والمواصفات التي حدّدتها وزارة البيئة.
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واوضحت في بيان أن" استفحال الإشكالات بين أصحاب المولّدات والسكان، دفع بالجهات المعنيّة تكليف مديريّة أمن الدولة بالمتابعة، حيث صدرت توجيهات من اللواء طوني صليبا، بتوجيه تنبيهاتٍ إلى أصحاب المولّدات المخالفين، تليها إنذارات بتركيب فلاتر،  ثمّ في مرحلة لاحقة وفي حال التمنّع، مصادرتها لصالح البلديّات بعد أخذ إشارة القضاء".
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