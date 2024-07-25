جولات تفتيشية لمصلحة حماية المستهلك في النبطية.. وهذا ما تم رصده

Advertisement

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولات تفتيشية بحضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار على المؤسسات التجارية ومحال اللحوم والمطاعم ومحطات تكرير وبيع المياه ومولدات الإشتراك الكهربائي في نطاق أحياء مدينة النبطية وحومين ودير الزهراني وبلدة مرجعيون حيث تم التأكد من إعلان الأسعار وتاريخ الصلاحية والنظافة وسلامة الغذاء والتخزين والتبريد.كما صدرت نتائج العينات وأتت على الشكل التالي: عينتان من الطاووق المتبل والثوم المحضر نتيجتهما سليمة ومطابقة للمواصفات و5 عينات من المياه المكررة 3 سليمة وعينتان غير مطابقة.