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لبنان

جولات تفتيشية لمصلحة حماية المستهلك في النبطية.. وهذا ما تم رصده

Lebanon 24
25-07-2024 | 04:50
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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولات تفتيشية بحضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار على المؤسسات التجارية ومحال اللحوم والمطاعم ومحطات تكرير وبيع المياه ومولدات الإشتراك الكهربائي في نطاق أحياء مدينة النبطية وحومين ودير الزهراني وبلدة مرجعيون حيث تم التأكد من إعلان الأسعار وتاريخ الصلاحية والنظافة وسلامة الغذاء والتخزين والتبريد.
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كما صدرت نتائج العينات وأتت على الشكل التالي: عينتان من الطاووق المتبل والثوم المحضر نتيجتهما سليمة ومطابقة للمواصفات و5 عينات من المياه المكررة 3 سليمة وعينتان غير مطابقة.

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