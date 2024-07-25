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لبنان
في زحلة... سرق تجهيزات من داخل كنيسة قيد الإنشاء!
Lebanon 24
25-07-2024
|
05:26
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي:
بتاريخ 10- 07- 2024، أقدم مجهول، على متن سيارة نوع "رينو كانغو" لون أبيض، على الدّخول إلى حرم كنيسة قيد الإنشاء في زحلة، وسرق من داخلها تجهيزات مصنوعة من الحديد.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لكشف السّارق وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشّعبة، في خلال ساعات معدودة، من تحديد هويّته ومكان إقامته في وادي العرائش - زحلة، ويدعى "إ. غ"، لبناني.
بالتاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في المحلّة المذكورة على متن السّيّارة المستخدمة في عملية السّرقة، وتمّ ضبطها.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية السّرقة من داخل الكنيسة، وبيع المسروقات إلى بؤرة خردة في بلدة المرج البقاعيّة، من دون علم مالك البؤرة أنها مسروقة.
وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف (إ. غ.)، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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