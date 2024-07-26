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لبنان

آخر التطورات جنوبا.. غارة إسرائيلية استهدفت مركبا وقصف مدفعي طال هذه البلدات

Lebanon 24
26-07-2024 | 04:00
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في آخر التطورات الميدانية جنوبا، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة مركبا بصاروخين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

كما استهدفت مدفعية العدو بلدة عيتا الشعب بقذيفة واحدة وطال القصف المدفعي أيضا شبعا.
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وصباحا ساد الحذر الشديد المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج الماري في قضاء حاصبيا بعد يوم ساخن وعنيف أمس من التراشق المدفعي والصاروخي المتبادل بين حزب الله والقوات الإسرائيلية التي وسعت دائرة اعتداءاتها ضد المنطقة المحررة في قضاء حاصبيا امتدادا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي وسهل البقاع واقليم التفاح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

من جهة أخرى، كثف الطيران التجسسي نوع "ام كا" خلال الليل وحتى فجر اليوم طلعاته الاستكشافية فوق المنطقة على علو متوسط.



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