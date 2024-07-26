أمطار ورياح وضباب بعزّ تموز.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع!

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طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً ورياح ناشطة، حتى يوم الأحد حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع خاصة في المناطق الداخلية والجبلية.الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحياناً والتي تؤدي إلى اضطراب في حالة البحر وتشكل تيارات مائية كما يتشكل الضباب بشكل كثيف أحياناً.السبت: غائم جزئيا الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل، مع نسبة رطوبة مرتفعة فيتشكل الضباب الكثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة أحياناً تسوء معها الرؤية ، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية فترة قبل الظهر كما تنشط الرياح يرتفع معها موج البحر وتشكل التيارات المائية.الأحد: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع عودة درجات الحرارة إلى الإرتفاع خاصة على الجبال و في الداخل حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضفي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد الشعور بالحر.