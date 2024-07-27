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لبنان

أسامة سعد استقبل باسيل.. وهذا ما تم بحثه خلال اللقاء

Lebanon 24
27-07-2024 | 05:20
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استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على رأس وفد من التيار، وذلك بحضور مدير مكتب سعد طلال أرقدان، وعضوي الأمانة السياسية في التتظيم "أبو جمال" ناصيف عيسى، ومصباح الزين. 
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وخلال اللقاء، جرى تناول الأوضاع العامة والمستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية، كما تم التطرق الى شؤون إنمائية وحياتية، ومنها المشاكل التي يعانيها أبناء صيدا.
 
 
وطرح سعد موضوع معمل النفايات في صيدا الذي يعمل بطريقة مخالفة، معتبرا ان هناك وضعاً غير سليم ويشكل احد اهم المشاكل. كذلك تطرق الى مشكلة المياه في صيدا، وقال: "نريد دولة مركزية قوية تعطي مرونة لمعالجة لامركزية للملفات وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك "قبضة مركزية تتابع الملفات".
 
ورأى سعد انه " اذا أردنا أن نواجه اسرائيل علينا أن نوفر عناصر الانتصار إذ لا يكفي أن نحقق انتصاراً ومؤسساتنا منهارة".

باسيل من جهته أكد أن حرب تموز ٢٠٠٦ أرست ١٧ عاما من الاستقرار، ولكن يمكن للاسرائيلي أن يربح علينا في الداخل في ظل عدم وجود شبكة امان وعدم وجود مشروع جامع، مشدداً على أهمية بناء الدولة.
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