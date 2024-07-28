التوتر يتصاعد جنوباً.. غارات اسرائيلية على اكثر من بلدة

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يستمر التوتر عند الحدود الجنوبية، حيث أغارت طائرة مسيّرة اسرائيلية بصاروخين على بلدة كفركلا.كما قصفت مدفعي الجيش الاسرائيلي اطراف الناقورة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وكان الجيش الإسرائيليّ، قد أعلن اليوم الأحد، عن شنّ غارات وهجمات جديدة على 7 مناطق مُختلفة في عمق وجنوب لبنان، مشيراص الى أنه استهدف مخازن أسلحة في مناطق الشبريحا - برج الشمالي، البقاع، رب ثلاثين، الخيام وطيرحرفا.