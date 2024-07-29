الصدفة جمعت العروسين..."عرس متواضع" في ايلول

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على عكس حفلات الأعراس الضخمة التي كانت تنظما في "الفوروم دو بيروت" و" سي سايد أرينا" و"البيال" للسياسيين والمشاهير، تقوم اليوم صاحبة شركة لتنظيم الأعراس والحفلات بالتحضير لعرسها الصغير المتواضع في الثالث من أيلول المقبل. والمفاجأة ان العريس هو وزير سابق ونجله هو أحد النواب الشباب في البرلمان الحالي.وفي المعلومات "ان العريس الذي يسعى الى تفعيل عمله السياسي، تعرّف الى سعيدة الحظ في أثناء التحضير لزفاف كريمته قبل حوالى سنة".وقال مصدر مطلع إن "التناغم والكيمياء" سريا بين الحبيبين في فترة قياسية وقررا الزواج فوراً، حيث سيضم عرسهما في أول أيلول عددا قليلا من السياسيين والأصدقاء والأقارب.المصدر أكد أن "العريس" سيقدم على هذه الخطوة عن حب ولقناعته بأن تكون الى جانبه فتاة شابة وجميلة ومنظمة في مسيرته السياسية".