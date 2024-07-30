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لبنان

وزارة الصحة تعلن الحصيلة الأولية للغارة على الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
30-07-2024 | 15:52
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أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، ان فرق الوزارة تابعت ميدانيا تداعيات العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وقامت بالتنسيق مع فرق الاسعاف لجلاء المصابين بأسرع وقت ممكن إلى المستشفيات القريبة (مستشفى بهمن، مستشفى الساحل، مستشفى الرسول الاعظم، مستشفى الزهراء، مستشفى الجيعتاوي الجامعي)".
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وتابع البيان: "في حصيلة أولية حتى الساعة تم تأكيد استشهاد مواطنة مدنية وجرح ثمانية وستين شخصا مدنيا من بينهم خمسة اصابتهم حرجة وتتوزع إصابات البقية بين متوسطة وطفيفة عولج معظمهم في أقسام الطوارئ وخرجوا من المستشفيات".
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