وزارة الصحة تعلن عن حصيلة الغارة على الضاحية الجنوبية

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أكدت وزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، أن فرق الوزارة تابعت ميدانياً تداعيات العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وقامت بالتنسيق مع فرق الاسعاف لجلاء المصابين بأسرع وقت ممكن إلى المستشفيات القريبة.وأصدرت وزارة الصحة العامة بياناً عن حصيلة جديدة مفصلة وغير نهائية للعدوان الاسرائيلي، مؤكدة ان "العدوان أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء من بينهم سيدة وطفلة وطفل فيما البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض أما الجرحى فبلغ عددهم 74 عولج معظمهم. وقد خرج 65 من المستشفيات ولا يزال 9 يحتاجون للاستشفاء خمسة من بينهم في حالة حرجة.