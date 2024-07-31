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لبنان

ياسين: الحكومة تعمل على توسيع خطة الطوارئ

Lebanon 24
31-07-2024 | 03:26
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أشار وزير البيئة ناصر ياسين في حديث اذاعي إلى "أنّ مخزون المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والنفط مؤمّن في حال اتّساع رقعة الحرب"، مشيرًا إلى "أن المحروقات مؤمنة لحوالي الأربعة أسابيع لأن لا مكان للتخزين، وطمأن إلى أن المواد الغذائية مؤمنة، و أن اليوم يتم العمل على تأمين المواد الأساسية من خلال المنظمات الدولية".
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وعن الأدوية، قال ياسين: "إن وزير الصحة فراس الأبيض يتابع جاهزية القطاع الصحي منذ فترة واليوم يعرض المستجدات على الحكومة"، مؤكدا " أنّ مراكز الإيواء مؤمنة لحوالي مليون لبناني".
وشدد على أن "الحكومة تعمل على توسيع خطة الطوارئ لما يتطابق مع التطورات المستمرة"، لافتًا إلى "أن الخطة قيد التنفيذ منذ تشرين الماضي بالتنسيق مع المنظمات الدولية".
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