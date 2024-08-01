قطع المياه عن قناة ريّ المنية.. والسبب؟

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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي في بيان موجه إلى المشتركين المستفيدين من خدمة مياه الري عن قناة ريّ الجديدة في المنية، أبلغتهم فيه أنّها "ستقوم بقطع المياه عن القناة لمدة عشرة أيّام متتالية بدءاً من يوم الإثنين 5 آب الجاري ولغاية صباح يوم الخميس 15 آب الجاري، بسبب أعمال التأهيل التي ستجري على القناة".وأضاف البيان: "لذلك تدعو المؤسسة المزارعين لأخذ العلم واتخاذ الإحتياطات اللازمة، شاكرين لهم تعاونهم".