في البازورية.. مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة والحصيلة: شهيد وجريحان (صور وفيديو)

شنّ الطيران الاسرائيلي المسيّر صباح اليوم السبت غارة على الطريق العام بين وادي جيلو – البازورية قضاء صور، مستهدفاً سيارة كانت تمر بالقرب من شركة الغاز في المنطقة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24" التي اكدت وقوع اصابات.

وعلى الفور توجهت فرق الاسعاف للمكان المستهدف.

ولاحقا أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيانا أعلن فيه ان العدوان الاسرائيلي على مركبة بين بلدتي البازورية ووادي جيلو هذا الصباح أدى في حصيلة نهائية إلى استشهاد شاب وجرح اثنين آخرين.