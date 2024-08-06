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لبنان

جبهة الجنوب اشتعلت ليلاً: رشقات بالأسلحة الثقيلة على أطراف عيتا الشعب ورامية

Lebanon 24
06-08-2024 | 00:09
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أطلق العدو ليلا قنابل مضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

كما اطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية في القطاع الاوسط.
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