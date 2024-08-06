للمرة الأولى.. غارة إسرائيلية على بلدة ميفدون وسقوط 5 شهداء

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة ميفدون.



وتوجهت فرق الاسعاف على الفور إلى المكان المستهدف.

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علما انها المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذه البلدة منذ اندلاع حرب غزة والتصعيد في جنوب لبنان.

ولاحقا أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان ان العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 5 أشخاص.

وذكرت وكالة "أ.ف.ب" نقلا عن مصدر أمني ان 4 عناصر من حزب الله استشهدوا في الغارة.

كما نفذ الطيران الاسرائيلي غارة على بلدة الخيام، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح.





