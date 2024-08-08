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لبنان

دمرته بالكامل.. غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في الدوير

Lebanon 24
08-08-2024 | 00:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان غارة إسرائيلية استهدفت ليلا منزل ابو مالك رمال في حي ريشوم في الدويرـ النبطية ما أدى إلى تدميره بالكامل من دون وقوع اصابات كونه غير مأهول.
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