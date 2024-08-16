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لبنان

ميقاتي اجتمع مع وزير الخارجية المصريّة في السرايا (صور)

Lebanon 24
16-08-2024 | 06:32
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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية المصريّة بدر عبد العاطي في السرايا.
 
 
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