حصيلة محدثة جديدة لمجزرة وادي الكفور: عدد الشهداء ارتفع إلى 10 (فيديو)

استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية ليلا على مبنى سكني في منطقة وادي الكفور في النبطية.

#عاجل جيش الدفاع أغار على مباني عسكرية ومستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان



🟡أغارت طائرات حربية لسلاح الجو مساء أمس على مباني عسكرية لحزب الله في حانين ومارون الراس في جنوب لبنان. كما هاجمت خلال ساعات الليلة الماضية مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة النبطية.



🟡كما قصف جيش… pic.twitter.com/y3c74D3zED — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 17, 2024 Advertisement

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة محدثة ثانية للغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت ليلا منطقة وادي الكفور في النبطية وفيها أن عدد الشهداء ارتفع إلى 10 أشخاص من الجنسية السورية من بينهم امرأة وطفلاها، وإصابة 5 بجروح من بينهم 3 من الجنسية السورية وإثنان منهم إصاباتهما حرجة ويخضعان لعمليات دقيقة في مستشفى الشيخ راغب حرب ومواطنة لبنانية وشخص سوداني عولجا في الطوارئ.علماً ان التدقيق في هويات الشهداء يتطلب انتظار صدور فحوص الـ dna ليُصار في ضوئها إعلان حصيلة نهائية دقيقة.وكان الطيران الإسرائيلي قد نفذ ليلا غارة جوية على أحد المباني في المنطقة الصناعية في وادي الكفور في النبطية.وصباح اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي انه قصف مستودع أسلحة تابع لحزب الله في النبطية ومواقع عسكرية في بلدتي حنين ومارون الراس جنوبي لبنان.