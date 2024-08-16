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لبنان
مجزرة إسرائيلية جديدة.. عدد من الشهداء في غارة ليلا على مبنى سكني في النبطية
Lebanon 24
16-08-2024
|
23:11
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استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية ليلا على مبنى سكني في منطقة وادي الكفور في النبطية.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة محدثة غير نهائية للغارة الإسرائيلية المُعادية، مشيرا إلى انها أدت إلى استشهاد 9 أشخاص من بينهم امرأة وطفلاها وإصابة 5 بجروح من بينهم إثنان إصاباتهما حرجة.
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وأفيد ان الشهداء والجرحى هم من التابعية السورية.
ولا تزال أعمال رفع الانقاض من المبنى المُستهدف متواصلة بحثاً عن مفقودين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .
وكان الطيران الإسرائيلي قد نفذ ليلا غارة جوية على أحد المباني في المنطقة الصناعية في وادي الكفور في النبطية.
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