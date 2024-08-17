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لبنان

بعد مجزرة النبطية.. كيف يبدو الوضع عند الحدود صباح اليوم؟

Lebanon 24
17-08-2024 | 01:37
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يسيطر الهدوء الحذر عن الحدود الجنوبية عقب المجزرة التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في النبطية التي أدت إلى استشهاد 9 أشخاص من بينهم امرأة وطفلاها وإصابة 5 بجروح من بينهم إثنان إصاباتهما حرجة.
وكان الطيران الاستطلاعي واصل ليلا وحتى صباح اليوم بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، واطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدة رامية الحدودية.
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