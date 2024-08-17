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لبنان

الحادثة تتكرر.. سرقة سيارة وإحراقها في طرابلس! (صور)

Lebanon 24
17-08-2024 | 05:11
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اقدم مجهولون على سرقة سيارة من نوع مرسيدس منذ يومين خلف مطعم "kfc" في منطقة محرم في طرابلس والعائدة للمدعو "م.ط"، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


وتم العثور على السيارة فجر امس في محلة سقي طرابلس وقد سرقت محتوياها واحرقت، وتأتي هذه الظاهرة بعد الفان الذي تم سرقته واحراقه من قبل مجهولون.
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