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لبنان

ردّ جديد على كلام جعجع عن الحكومة: في غير محله

Lebanon 24
17-08-2024 | 09:27
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رد أمين سر "تكتل الاعتدال الوطني" النائب السابق هادي حبيش على رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع الذي وصف ما تقوم به الحكومة بالخيانة العظمى، معتبراً أن "هذا الكلام في غير محله والمفروض الإعتذار من الشعب اللبناني عن هذا الأمر، لأنه لا يمثل إلا قائله".
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وأضاف حبيش خلال مسار مشي hiking  في منطقة القموعة بأعالي فنيدق - عكار بمشاركة عضو "التكتل الوطني المستقل" النائب طوني فرنجية وعقيلته لين، أن "هذا الكلام غير لائق بحقه ولا بحق الوطن. يكفينا تحريضا وتشنجا. فنحن نعيش من دون كهرباء في ظل أوضاع إنمائية صعبة".

وقال: "في حال وصل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي نحبه اإلى الرئاسة، فلنا مطالب وشروط ولا سيما لجهة افتتاح مطار القليعات وغيرها من المشاريع المهمة التي تحتاجها عكار". 
 
بدوره، قال فرنجية: "تربطنا بتكتل الاعتدال علاقة وطيدة جدا، والمرحلة دقيقة ونتمنى ان لا تتوسع الحرب، ولاحقا لكل حادث حديث".

أضاف: "البلد في حاجة لرئيس، ونتمنى ان تكون هناك تسويات وإتزان بالتفاهم، وهذا الشيء نجده في كتلة الاعتدال. هم منفتحون ومتزنون بمواقفهم السياسية".

 
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