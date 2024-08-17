Advertisement

لبنان

بسبب توقف التغذية بالتيار الكهربائي كلياً.. هذا ما دعت إليه مياه الجنوب

Lebanon 24
17-08-2024 | 10:28
A-
A+
Doc-P-1235484-638595127030375759.jpg
Doc-P-1235484-638595127030375759.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 دعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الى ترشيد استخدام المياه بسبب خفض مدة التغذية بها، وقالت في بيان: "عطفاً على بيان مؤسسة كهرباء لبنان الذي أشار الى توقف آخر مجموعة انتاجية في معمل الزهراني عن الانتاج ما أدى بنتيجته الى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كلياً على جميع الاراضي اللبنانية بما فيها المرافق الاساسية،  المواطنين الى ترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى بسبب خفض مدة التغذية بالمياه. علماً أن المؤسسة ستبادر الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي، ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كافة المدن والبلدات التي تقع في نطاق صلاحيات المؤسسة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:23 | 2024-08-17
11:48 | 2024-08-17
11:40 | 2024-08-17
11:35 | 2024-08-17
11:16 | 2024-08-17
11:00 | 2024-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24