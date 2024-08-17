زار وزيرا الصناعة والزراعة جورج بوشكيان وعباس الحاج حسن، المرجعيات الروحية في زحلة للتهنئة بحلول عيد انتقال السيدة العذراء.

وشملت الجولة راعي أبرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوّض، اعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثوذكس المتروبوليت انطونيوس الصوري، راعي ابرشية زحلة والبقاع للسريان الارثوذكس المطران بولس سفر ورئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم.

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وكانت الجولة مناسبة لعرض اوضاع الزراعة والصناعة في لبنان والتحديات التي تواجهها في الظروف الراهنة، وجرى التأكيد على العمل من أجل تطوير القطاعين وتأمين الحماية للانتاج المحلي من خلال الحفاظ على مقومات الصناعيين والمزارعين اللبنانيين وتعزيز قدراتهم.