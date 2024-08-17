Advertisement

لبنان

وزيرا الصناعة والزراعة جالا على المرجعيات الروحية في زحلة للتهنئة بـ"عيد السيدة"

Lebanon 24
17-08-2024 | 11:40
A-
A+
Doc-P-1235518-638595169365984749.png
Doc-P-1235518-638595169365984749.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وزيرا الصناعة والزراعة جورج بوشكيان وعباس الحاج حسن، المرجعيات الروحية في زحلة للتهنئة بحلول عيد انتقال السيدة العذراء.
 
وشملت الجولة راعي أبرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوّض، اعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثوذكس المتروبوليت انطونيوس الصوري، راعي ابرشية زحلة والبقاع للسريان الارثوذكس المطران بولس سفر ورئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم.
Advertisement
 
وكانت الجولة مناسبة لعرض اوضاع الزراعة والصناعة في لبنان والتحديات التي تواجهها في الظروف الراهنة، وجرى التأكيد على العمل من أجل تطوير القطاعين وتأمين الحماية للانتاج المحلي من خلال الحفاظ على مقومات الصناعيين والمزارعين اللبنانيين وتعزيز قدراتهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:41 | 2024-08-17
13:19 | 2024-08-17
12:54 | 2024-08-17
12:40 | 2024-08-17
12:25 | 2024-08-17
11:48 | 2024-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24