ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنهُ تمّ رصد طائرة من دون طيار تابعة لـ"حزب الله"، جرى إطلاقها لتصوير منزل رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو في منطقة مدينة قيساريا بفلسطين المُحتلة.

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وذكر التقرير أنه تمّ رصد الطائرة بواسطة رادار سفينة صواريخ تابعة للبحرية، كانت مُتمركزة في البحر قُبالة المنطقة المذكورة، مشيراً إلى أنه السفينة الُمشار إليها أبلغت عن الأمر يوم الجمعة.

مع هذا، يقول تقرير "يسرائيل هيوم" إنهُ "تمَّ رصد الطائرة بواسطة الرادار الفولاذي، لكن لم يتم رصد أي إشارة لها في أنظمة التحكم الأخرى"، وأضاف: "بعد التنبيه، أُرسلت طائرات مقاتلة إلى المنطقة، لكنها لم تتمكن أيضاً من تحديد موقع الطائرة من دون طيار. بعد ذلك، يقول الجيش الإسرائيلي إن ما حصل قد يكون إنذاراً كاذباً على الأرجح، وأن أنظمة الرادار تعطي تنبيهات في بعض الأحيان حتى عندما يتعلق الأمر بسرب من الطيور أو عوامل أخرى".

بموازاة ذلك، تقول الصحيفة إنَّ "الجيش والقوات الجوية لا يستبعدان تماماً احتمال أن تكون هناك طائرة من دون طيار صغيرة تم إطلاقها من لبنان"، مشيرة إلى أن نتنياهو لم يكن في مبنى قيساريا في ذلك الوقت.

(رصد لبنان24)