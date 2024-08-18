البعريني: لا لتدويل الاستحقاق الرئاسي وتركه ورقة للخارج يساوم عليها

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أكد عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني "أهميّة عدم ربط الاستحقاق الرّئاسي اللبناني بتطورات المنطقة"، وقال: "لا لتدويل هذا الاستحقاق وتركه ورقة للخارج يساوم عليها".وخلال سلسلة لقاءات واستقبالات في مكتبه، شدّد البعريني على أهمية الالتقاء على عنوان لبنانيّ لانجاز هذا الاستحقاق.وأضاف: "تطورات المنطقة تتسارع، والخطر الاسرائيلي يزداد في ظل سياسة الإجرام الاسرائيلي المتواصل، وعلينا تحصين أنفسنا كلبنانيّين عبر تفعيل المؤسّسات وإنجاز الاستحقاق الرّئاسي وتعزيز الروح الوطنية بدل منطق الخلافات والنعرات".توازيًا، أسِف البعريني للمواقف التخوينيّة التي تتعرّض لها الحكومة، مؤكدًا أنّها "مواقف من غير الحكيم إطلاقها، لا سيّما في هذه الظروف الصّعبة التي تمرّ بها البلاد"، لافتًا إلى أن "الرّئيس نجيب ميقاتي ومنذ أكثر من سنتين يحرص على الواجبات الدستوريّة والقانونيّة التي من شأنها أن تسند البلاد في ظل الفراغ المُتهالك الذي نعيش".وأردف البعريني: "أسهل الخِيارات الشعبويّة التهجّم على الحكومة وحياكة الافتراءات، ولكن هل هذا ما نحتاجه اليوم في هذه المرحلة الدقيقة؟".