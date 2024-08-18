Advertisement

لبنان

البعريني: لا لتدويل الاستحقاق الرئاسي وتركه ورقة للخارج يساوم عليها

Lebanon 24
18-08-2024 | 08:38
A-
A+
Doc-P-1235788-638595923795006036.png
Doc-P-1235788-638595923795006036.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني "أهميّة عدم ربط الاستحقاق الرّئاسي اللبناني بتطورات المنطقة"، وقال: "لا لتدويل هذا الاستحقاق وتركه ورقة للخارج يساوم عليها".

وخلال سلسلة لقاءات واستقبالات في مكتبه، شدّد البعريني على أهمية الالتقاء على عنوان لبنانيّ لانجاز هذا الاستحقاق.
Advertisement

وأضاف: "تطورات المنطقة تتسارع، والخطر الاسرائيلي يزداد في ظل سياسة الإجرام الاسرائيلي المتواصل، وعلينا تحصين أنفسنا كلبنانيّين عبر تفعيل المؤسّسات وإنجاز الاستحقاق الرّئاسي وتعزيز الروح الوطنية بدل منطق الخلافات والنعرات".

توازيًا، أسِف البعريني للمواقف التخوينيّة التي تتعرّض لها الحكومة، مؤكدًا أنّها "مواقف من غير الحكيم إطلاقها، لا سيّما في هذه الظروف الصّعبة التي تمرّ بها البلاد"، لافتًا إلى أن "الرّئيس نجيب ميقاتي ومنذ أكثر من سنتين يحرص على الواجبات الدستوريّة والقانونيّة التي من شأنها أن تسند البلاد في ظل الفراغ المُتهالك الذي نعيش". 

وأردف البعريني: "أسهل الخِيارات الشعبويّة التهجّم على الحكومة وحياكة الافتراءات، ولكن هل هذا ما نحتاجه اليوم في هذه المرحلة الدقيقة؟".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:27 | 2024-08-18
11:54 | 2024-08-18
11:51 | 2024-08-18
11:44 | 2024-08-18
11:16 | 2024-08-18
11:01 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24